Küçük Berkan'dan komşularına müzik resitali

Tüm dünya corona virüs nedeniyle küresel ev hapsinde... Bu zor günlerde müzisyenler sosyal medyadan bazen de evlerinin balkonlarından konserler vererek moral aşılamaya çalışıyor. Bu sefer Almanya'da, küçük bir Türk sanatçı, Berkan Özmen saksafon ile komşularına resital sundu...

NTV 05.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 05.04.2020 - 09:41

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