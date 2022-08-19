Küçükçekmece'de kira zammı kavgasından dehşete düşüren yeni görüntüler
İstanbul Küçükçekmece'de site yönetiminin kirasına zam yapmak istediği kafe sahipleriyle çıkan silahlı kavgada 13 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçükçekmece kaymakamlığı 13 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 8 kişinin 7 tabanca ile birlikte gözaltına alındığını açıkladı. Bu arada kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dakikalarca süren kavgaya polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği görülüyor.
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DHA 19.08.2022 - 11:52| Son Güncelleme : 19.08.2022 - 12:01
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