Kum fırtınası kamerada: 11 kişi yaralandı

Ürdün’ün başkenti Amman’da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini sıfıra düşeren kum fırtınası nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken yetkilier sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 14.11.2021 - 09:55 | Son Güncelleme : 14.11.2021 - 10:06

DÜNYA HABERLERİ