Kum fırtınası kamerada: 11 kişi yaralandı

Ürdün’ün başkenti Amman’da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini sıfıra düşeren kum fırtınası nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken yetkilier sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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