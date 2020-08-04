Kumsala yazdıkları SOS mesajı sayesinde kurtuldular

Yüzlerce adadan oluşan Mikronezya, filmlerdekini aratmayan bir kurtarmaya sahne oldu. Pasifik Okyanusu'nda sürüklenerek ıssız bir adaya çıkan denizciler, kumsala dev harflerle yazdıkları imdat çağrısı sayesinde bulundu.

NTV 04.08.2020 - 15:22 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 15:48

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