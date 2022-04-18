Kur’an-ı Kerim yakılması sonrası İsveç karıştı

İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın çeşitli kentlerde Kur’an-ı Kerim yakması ülkeyi karıştırdı. Norrkoping kentinde, aşırı sağcılara karşı gösteri yapan grupla polis arasında çatışma yaşandı. Çok sayıda aracın ateşe verildiği olaylar sırasında polis, göstericileri durdurmak için havaya ateş açtı, üç gösterici yaralandı. Farklı kentlerde çıkan olaylarda da çok sayıda polisin yaralandığı belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 13:23 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 13:31

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