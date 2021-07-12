Kurbanlıklar çatıdan vinçle indirildi

Pakistan’ın Karaçi kentinde, dört katlı bir evin çatısında büyütülen kurbanlıklar vinçle indirildi. Her birinin ağırlığı 500 kg olan 5 öküz ve 1 ineğin aşağı indirilmesi saatler sürdü. Kurbanlıkların sahibi ‘‘Yavruyken aldığımda merdivenden yukarı çıkarmıştım ama şimdi merdivenden inmeleri imkansız. Mecburen vinç kullanıyorum’’ dedi.
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NTV 12.07.2021 - 14:31| Son Güncelleme : 12.07.2021 - 14:35
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