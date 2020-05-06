Corona virüse karşı küresel çapta aşı yarışı

Dünyayı sarsan corona virüs salgınını sona erdirmenin en etkili yolu aşı... İlaç şirketleri, laboratuvarlar aşı üzerinde çalışıyor. Küresel çapta büyük bir yarış var. Ülkeler, aşı geliştirmede öne geçmenin çabasında. Herhangi bir aşının klinik çalışmalarının tamamlanıp piyasaya sürülmesinin en az bir yılı bulacağı söyleniyor.
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NTV 06.05.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 06.05.2020 - 18:00
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