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Küresel iklim eylemi başladı
20.09.2019 - 10:06

Bugün küresel iklim eylemleri var. Dünya genelinde milyonlarca çocuk ve genç; küresel ısınmaya karşı harekete geçilmesi için sokağa çıkıyor. İlk gösterinin adresi Avustralya oldu. Sydney'de toplanan binlerce protestocu, küresel ısınmaya dikkat çeken pankartlar açtı; "kazanacağız" sloganları attı. Küresel iklim eylemi; bugün pek çok ülkede gerçekleştirilecek. Eylem çağrısını yapansa 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'di. BM iklim zirvesine katılmak üzere ABD'de bulunan Thunberg, New York'taki eylemlere katılacak. Genç aktivist; küresel ısınmaya karşı liderlerin daha fazla adım atması çağrısıyla her cuma İsveç parlamentosu önünde gösteriler yapıyordu. Bu gösteriler birçok ülkeye yayıldı. Dünyanin dört bir yanından öğrenciler, Thunberg'ten esinlerek eylem yapmaya başladı.

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