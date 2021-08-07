Küresel ısınmanın yol açtığı yıkım

Kazakistan’da küresel ısınmanın etkisiyle otlar azalınca bölgede yetişen atar beslenemez hale geldi. Ve bozkırlar açlıktan ölen atlarla doldu. Hayatta kalabilen hayvanlar da ayakta duramayacak kadar güçsüz duruma düşünce bölge halkı atlarını iple tavana bağlamaya başladı. İşte küresel ısınmanın etkilerini bir kez daha gözler önüne seren o çarpıcı görüntüler...

NTV 07.08.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 07.08.2021 - 11:54

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