Kurtarmak için boynuzlarını kestiler

ABD'de Colorado Parkları ve Yaban Hayatı (CPW) yetkilileri, 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyiğin nihayet bulunduğunu ve lastikten kurtarıldığını açıkladı. Kurtarma çalışmasında ilk önce geyiğin boynundaki lastik kesilmeye çalışıldı, ancak içindeki çelikten dolayı bu yöntem mümkün olmadı. Geyik lastikten boynuzları kesilerek kurtarıldı.

Haberler - NTV 13.10.2021 - 10:21 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 10:31

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