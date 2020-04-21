Kuşkonmaz için özel hava koridoru açıldı

Corona virüs karantinası ve uluslararası uçuş yasakları, Avrupa mutfağının önemli bir öğesi olan kuşkonmazların toplanması konusunda krize yol açtı. Avrupa ülkeleri Romanya'dan gelen mevsimlik işçiler için özel bir hava koridoru açtı. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca, Fransa - Almanya sınırındaki bir kuşkonmaz tarlasından son durumu ve kuşkonmazın Avrupa mutfağı için önemini anlattı.
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NTV 21.04.2020 - 12:26| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 12:39
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