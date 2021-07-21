Kusursuz atışlar

İtalya'lı TikTok fenomeni Davide Panzeri, sosyal medyada paylaştığı mükemmel atış videoları ile tanınıyor. Basketbol potaları ya da şişe gibi eşyalara yaptığı kusursuz atışları ile dikkat çekiyor. Bazı atışları gerçekleştirmek için 6 ay çalıştığını belirten Panzeri, bu hobisini yaşadığı ağır depresyonla mücadele edebilmek amacıyla geliştirmiş.
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NTV 21.07.2021 - 15:51| Son Güncelleme : 21.07.2021 - 16:07
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