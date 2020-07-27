Kutsal topraklarda hac için son hazırlıklar yapılıyor
Suudi Arabistan'da, hac vazifesini yerine getirecek kafileler Mekke'ye ulaşmaya başladı. Kutsal mekanda Covid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı. Pandemi nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyecek.
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NTV Haber 27.07.2020 - 15:18| Son Güncelleme : 27.07.2020 - 15:21
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