Kutsal topraklarda hac için son hazırlıklar yapılıyor

Suudi Arabistan'da, hac vazifesini yerine getirecek kafileler Mekke'ye ulaşmaya başladı. Kutsal mekanda Covid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı. Pandemi nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyecek.

NTV Haber 27.07.2020 - 15:18 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 15:21

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