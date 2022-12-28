Kutup soğukları Niagara Şelaleri’ni dondurdu

ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölü’ne dökülen Horseshoe, American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Büyüleyici manzarayı yakından görmek isteyen doğa tutukunları, soğuğa aldırmadan Niagara Şelaleleri Parkı’na gelerek fotoğraf çekti.

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