Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bitkisel hayatta mı?
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumu kritik mi? Kimilerine göre bitkisel hayatta, kimilerine göre dünyayı saran salgından kaçıyor. Sağlığına ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılan Kim'e ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Kim'e ait olduğu düşünülen trenin geçen haftadan beri bir bölgede park halinde olduğu ortaya çıktı.
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NTV 27.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 09:40
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