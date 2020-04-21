Kuzey Kore Lideri'nin durumu kritik mi?

Corona virüs haberlerinden sonra bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi Kuzey Kore Lideri Kim Jong un'ın sağlığı... 36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ağır olduğu yönünde iddialar var. Yerine kimin geçebileceği bile tartışılmaya başlandı. Kim Jong un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, adaylar arasında...
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NTV 21.04.2020 - 13:46| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 14:31
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