La Palma Adası'da kül tepeleri oluştu

İspanya’nın La Palma Adası’nda kül tepecikleri oluştu. Sokaklar, evlerin çatıları, kapıların önleri Cumbre Vieja Yanardağı’ndan çıkan küllerle kaplandı. Acil durum ekipleri sokak sokak gezerek ada halkına kül temizliğinde yardım etti. Yetkililer, kül yağışına bağlı zehirlenmeler konusunda vatandaşları uyararak açıkta su ve yiyecek bırakılmaması çağrısı yaptı. Yanardağın faaliyete geçtiği 19 Eylül’den bu yana adadan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.
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