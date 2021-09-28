La Palma'da kabus yeniden başladı: Lavlar denize yaklaşıyor

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’ndaki yanardağ alarmı sürüyor. Birkaç günlük yavaşlamanın ardından akış yeniden hızlandı ve lavlar denize yaklaştı. Uzmanlar lavların denize dökülmesiyle şiddetli patlamaların yaşanmasından ve zehirli gazların çıkmasından endişe ediyor. Koruma altına alınan 4 mahallede halka, evlerinin pencere ve kapılarını kapalı tutmaları uyarısı yapıldı.

NTV 28.09.2021 - 14:12 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 14:23

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