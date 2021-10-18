La Palma’da lav nehirlerinin içinde lav topları

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda La Palma’daki yanardağ bir aydır faaliyette... Volkanın söneceğine dair hiçbir işaret de yok. Yanardağdan püsküren lavlar, nehirler halinde adayı istila ederken bu nehirlerin ortasında lav topları da oluştu. Patlamalar nedeniyle en şiddetlisi 4,3 büyüklüğünde 42 deprem kaydedildi. Cumbre Vieja Yanardağı’nın faaliyete geçtiği 19 Eylül’den bu yana adadan tahliye edilenlerin sayısı 7 bini aşmış durumda...
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