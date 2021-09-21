La Palma'da lavlar 100 kadar evi yuttu

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'da 2 gün önce faaliyete geçen volkanda patlamalar devam ediyor. Yanardağın eteklerinden ikiye ayrılan lavların akış hızı yavaşladı ancak şimdiye kadar yaklaşık 100 ev kül oldu. Bölgeden 5 binden fazla kişi tahliye edildi.
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Reuters - NTV Haber 21.09.2021 - 03:26| Son Güncelleme : 21.09.2021 - 03:32
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