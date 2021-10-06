La Palma’daki yanardağ patlamaları uydudan böyle görüntülendi

İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan La Palma’da volkan alarmı sürüyor. 19 Eylül’den bu yana aktif durumda olan Cumbre Vieja Yanardağı’nın püskürttüğü lavların denize ilerleyişi devam ediyor. Bölgede binden fazla evin hasar gördüğü ve yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı. İşte günlerdir patlamaya ve lav püskürtmeye devam eden yanardağın uydu görüntüleri...

ntv.com.tr 06.10.2021 - 12:25 | Son Güncelleme : 06.10.2021 - 12:39

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