Lamalar Covid-19 tedavisinde umut olabilir mi?

Aşı çalışmalarının yanı sıra, corona virüse karşı etkili bir tedavi geliştirebilmek için, dünyanın dört bir yanında araştırmalar sürüyor. Belçika'da bilim insanları ise, corona virüsü yok edecek "Antikorların", Güney Amerika'ya özgü bir hayvan türü olan "Lama'ların kanında olduğunu düşünüyor.
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NTV 16.05.2020 - 14:51| Son Güncelleme : 16.05.2020 - 15:14
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