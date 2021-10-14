Lavların ortasında kalan köpeklere drone ile yardım
İspanya’nın La Palma Adası’nda lavların ortasında aç ve susuz kalan köpeklere drone ile yiyecek ve su atılmaya başlandı. 19 Eylül’den bu yana Cumbre Vieja Yanardağı’ndan püsküren lavlar nedeniyle ada halkı tahliye edilirken geride kalan hayvanlar için harekete geçildi. La Palma Ada Konseyi tarafından yerleri belirlenen sahipsiz köpeklere mama ve su atılıyor. Konsey, lav akışı ve meteorolojik koşullar elverişli olduğu sürece hayvanlara yardım edeceklerini ve ilk fırsatta köpekleri kurtaracaklarını açıkladı.
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