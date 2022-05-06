Libya açıklarında teknede yarı baygın halde bulundular
Türk askeri, Libya açıklarındaki bir teknede 10 gündür mahsur olan 17 düzensiz göçmeni kurtardı. TCG Gökçeada fırkateyni tarafından yeri tespit edilen teknedeki göçmenler yarı baygın haldeydi. Göçmenlerden biri sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bangladeşli oldukları belirlenen göçmenler Homs Limanı’nda Libya makamlarına teslim edildi.
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Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 16:37| Son Güncelleme : 06.05.2022 - 16:45
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