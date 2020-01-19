Libya için kritik zirve

Libya'da çözüm için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Berlin Zirvesi'nde. Zirve, resmi program öncesi ikili görüşmelerle başladı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi. NTV ekibinden Güldener Sonumut son ayrıntıları aktardı.

 

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