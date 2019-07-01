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Libya'da Kaddafi sonrası iktidar mücadelesi
01.07.2019 - 11:30

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ve öldürülmesinden sonra ortaya çıkan kaosta iktidar mücadelesi yaşanıyor. General Halife Hafter ülkenin doğusunu kontrol altında tutuyor. Ülkenin batısında ise BM destekli güçler var. Kim nereyi kontrol ediyor? Türkiye'nin pozisyonu ne? Neden türk çalışanlar hedef oldu? Eğer türk vatandaşlarını serbest bırakma çağrıları karşılık bulmazsa, türkiye hangi adımları atabilir? NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe Libya'daki siyasi ve askeri durumu canlı yayında anlattı.

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