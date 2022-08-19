Liderlerini gözyaşlarıyla izlediler

Kuzey Kore'den yine dikkat çeken görüntüler geldi. Kuzey Kore lideri, Coronavirüsle mücadelede görev yapan askerlerle buluştu. Kuzey Kore Lideri'nin teşekkür konuşmasını, askerler çoşkulu bir şekilde dinledi ve gözyaşlarını tutamadı.
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NTV Haber 19.08.2022 - 13:58| Son Güncelleme : 19.08.2022 - 14:00
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