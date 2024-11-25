Litvanya'da kargo uçağının binanın üzerine düşme anı
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, bir kargo uçağının, Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir binaya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre kargo uçağının inişe geçtiği sırada düştüğü öğrenildi. Havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu. Kazanın nedeni araştırılıyor.
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