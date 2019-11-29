Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda bazı kişiler yaralanırken, polis saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan ve kurbanların sağlık durumu belirsizliğini koruyor. Polis, olayın terörle bağlantılı olduğunu düşünüyor. NTV ekibinden Gökhan Bozkurt canlı yayında son durumu aktardı.

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