Londra'da ırkçılık karşıtı dev protesto

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterileri tüm dünyaya yayıldı, ancak en çok desteği İngiltere'de buldu. Gösterilerde protestocular bir köle tüccarının heykelini yıktı. Başkent Londra'da eski devlet adamlarının heykellerine pankartlar asıldı.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 10:23
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.