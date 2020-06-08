Londra'da ırkçılık karşıtı dev protesto

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterileri tüm dünyaya yayıldı, ancak en çok desteği İngiltere'de buldu. Gösterilerde protestocular bir köle tüccarının heykelini yıktı. Başkent Londra'da eski devlet adamlarının heykellerine pankartlar asıldı.

NTV 08.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 10:23

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