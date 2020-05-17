Londra'da tecrit karşıtı protesto

Avrupa'da tecritin gevşetilmeye başlamasıyla birlikte halk hafta sonunu sokaklarda, parklarda geçirmeye başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Hyde Park, tecrit karşıtı protesto gösterisine de sahne oldu. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.
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NTV 17.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 17.05.2020 - 10:51

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