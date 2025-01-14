Los Angeles'taki pembe tozun sırrı ne?
ABD'de yangınla mücadele eden uçaklar yalnızca su kullanmıyor. Bölgeye alevlerin hızını kesmek için uçaklardan parlak kırmızı ve pembe renkli toz dökülüyor. Oluşan bu manzara Los Angeles'ta son günlerde alışılagelmiş bir görüntü haline geldi. "Yangın geciktirici" olarak bilinen Phos-Chek adlı madde, Perimeter adlı şirket tarafından üretiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 1963'ten bu yana yangınla mücadelede yaygın olarak kullanılıyor.
Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'nın kullandığı Phos-Chek,, Associated Press'in 2022'de yayınladığı bir rapora göre dünyada da en çok kullanılan yangın geciktirici. Genellikle yangın çıkan bölgenin çevresindeki bitki örtüsüne ve yanma riski taşıyan alanlara püskürtülüyor. Bu sayede alevlerin çevreye yayılması engelleniyor. Phos-Chek'in tam formülü kamuoyu tarafından bilinmiyor.
Şirketin daha önceden yaptığı açıklamaya göre,, ürün yüzde 80 su,, yüzde 14 kimyasal tuzlar,, yüzde 6 renklendirici maddeler ve korozyon inhibitörleri içeriyor. Bu nedenle yangın geciktiricinin kullanımı, çevre üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle tartışma konusu..
Amerika Birleşik Devletleri Orman Hizmetleri'nin kararına göre, su yolları ve tehlike altındaki canlı türlerinin yaşadığı alanlarda yangın geciktirici kullanımı yasak. Ancak söz konusu yasak, insan hayatı veya kamu güvenliğinin tehdit altında olduğu durumlarda geçerli değil.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Abd
- Yangın
- Los Angeles