Louvre Müzesi'nde yüzyılın soygunu... "Hem şaşırtıcı hem de değil"
Fransa, Louvre Müzesi'ndeki soygunun şokunu atlatmaya çalışıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi bugün soygundan bu yana ilk kez kapılarını açtı. Ancak pek çok soru henüz yanıtlanmış değil...
Paris'te yaşayan sanat tarihçisi Ekin Akalın ise olayla ilgili kamuya yapılan yatırımların azalmasını işaret etti. Akalın, Notre Dame Katedralindeki yangını da hatırlattı. NTV'den Derya Acemoğlu'nun haberi.
