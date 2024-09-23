Lübnan'a yoğun bombardıman: 100 kişi öldü, yüzlerce yaralı var
Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, Lübnan'a yönelik yeni bombardıman başladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğusundaki birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanınlarında çocuk, kadın ve sağlık görevlileri dahil en az 100 kişinin öldüğünü, 400'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.
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