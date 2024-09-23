Lübnan'a yoğun bombardıman: 274 kişi öldü, yüzlerce yaralı var
Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, Lübnan'a yönelik yeni bombardıman başladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğusundaki birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında çocuk, kadın ve sağlık görevlileri dahil en az 274 kişinin öldüğünü, 700'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.
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