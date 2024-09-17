Lübnan'da pazarda çağrı cihazlarının patladığı an!
Lübnan'da Hizbullah üyelerinin haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarına yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu ülke genelinde aralarında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani’nin de bulunduğu en az bin kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının çok olduğunu ve hastanelerin alarm durumuna geçtiğini açıkladı. Kan bağışı çağrısında bulunuldu ve halktan kablosuz iletişim cihazlarından uzak durmaları istendi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Hizbullah kaynakları, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Tel Aviv yönetiminden bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Reuters'a konuşan kaynaklar, patlatılan cihazların, Hizbullah’ın son aylarda aldığı son model haberleşme cihazları olduğu belirtiliyor.
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