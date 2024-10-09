Lübnan'dan tahliye başlıyor: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi NTV'ye konuştu
İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi bugün başlıyor. Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler tahliye için başvuran yaklaşık 2 bin 500 kişiyi alarak Beyrut Limanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Türk vatandaşları limanda toplanmaya başladı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, NTV ekibinden Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı. Limanda tahliyeyle ilgili son bilgileri paylaştı.
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