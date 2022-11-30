Lübnan’ı sel vurdu: Yüzlerce araç su basan otoyollarda mahsur kaldı

Lübnan’ın kuzeyinde etkili olana sağanak yağış nedeniyle otoyolları su bastı. Sürücüler bellerine kadar yükselen suyun için saatlerce kurtarılmayı bekledi. Bir sürücü sürüklenen aracının penceresinde çıkarak kurtuldu. Yetkililer, yılın ilk şiddetli yağışı nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

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