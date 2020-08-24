Lukaşenko çelik yelek ve elinde otomatik silahla saraya gitti
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasına karşı çıkan protestocular ülke genelinde gösteriler düzenledi. Başkent Minsk 'te eylemcilerden bazıları bir sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri saraya giden yolu bariyerle kapatarak protestocuları engelledi. Bu esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na inen başkanlık helikopterinden Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silahla inerek saraya gittiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
Abone ol
Paylaş
İHA - Anadolu Ajansı 24.08.2020 - 03:27| Son Güncelleme : 24.08.2020 - 03:39
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.