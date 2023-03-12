Macaristan'da zincirleme kaza: 42 araç birbirine girdi
Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Kazanın, bölgede yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesini ani bir şekilde düşürmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Kazaya karışan araçlardan biri tarafından araç içi kamera ile kaydedilen görüntülerde, yolda görüş mesafesinin düşük olduğu görüldü.
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