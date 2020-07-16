Macron protestocularla tartıştı

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Günü'nde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, törenlere katıldıktan sonra eşiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Bu sırada sarı yelekli protestocular, istifa sloganları atarak, Macron'un çevresini sardı. Macron, protestocularla "söz duellosuna" girişti.
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NTV 16.07.2020 - 15:31| Son Güncelleme : 16.07.2020 - 16:19
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