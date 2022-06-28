Macron'un Biden'a anlattıkları kameraya yansıdı, petrol fiyatları tavan yaptı
G7 liderleri Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle doğan petrol üretim açığına çözüm arıyor. Almanya'daki zirvede ilginç bir durum yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yanına gitti ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile yaptığı konuşmayı anlattı. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Macron'u "İçeri geçmeliyiz" diye uyardı. Macron'un Biden'a anlattıkları petrolü 116 dolar ile 2 haftanın zirvesine çıkardı.
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NTV Haber 28.06.2022 - 19:38| Son Güncelleme : 28.06.2022 - 19:53
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