Macron'un Trump karşısında oturuşu gündem oldu

Londra'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasında da bir görüşme oldu. Macron gergin geçen görüşmede Trmup'a “NATO ile ilgili sözlerimin arkasındayım" dedi. Ama sosyal medyada o görüşmenin içeriğinden çok Macron’un oturuşu çok konuşuldu. İşte Macron'un o oturuşu...

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