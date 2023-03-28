Madenci arkadaşlarını çıplak elle kurtardı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir altın madeni çökünce 9 işçi toprak altında kaldı. Bu kez hikaye mutlu sonla biterken, madencilerin çıplak elle kurtarıldığı anlarda yaşanan sevinç sosyal medyada viral oldu. Mart ayının başında bölgedeki başka bir maden kazasında iki madenci hayatını kaybetmişti.
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