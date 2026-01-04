Maduro, New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne getirildi
04.01.2026 09:53
Son Güncelleme: 04.01.2026 10:19
AA
ABD askeri güçleri tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, helikopterle New York City'nin Manhattan bölgesine getirildi. Çift, DEA tarafından işlemlerinin yapılması amacıyla zırhlı eskort eşliğinde bir minibüsle New York’un Brooklyn bölgesinde bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edildi.
