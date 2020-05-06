Maduro'dan ABD'ye darbe suçlaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, silahlı eylem ve darbe girişimi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 2'si ABD'li 13 kişinin yakalandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise iddiaları reddetti.

NTV 06.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 10:08

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