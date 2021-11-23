Mağazaya 14 hırsız birden girdi: Saniyeler içinde raflar bomboş kaldı

ABD’de ünlü bir çanta mağazasına aynı anda 14 hırsız girdi. Hırsızlar raflardaki çantaları saniyeler içinde toplayıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, o sırada mağazada bulunan müşterilerin panikle bir yerlere saklanmaya çalıştıkları görülüyor. Bazı müşteriler mağazadan çıkmayı başarırken içeride kalanlar saklandıkları yerden hırsızları izledi. 14 hırsız aranıyor.

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 13:25

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