Mağazaya 14 hırsız birden girdi: Saniyeler içinde raflar bomboş kaldı
ABD’de ünlü bir çanta mağazasına aynı anda 14 hırsız girdi. Hırsızlar raflardaki çantaları saniyeler içinde toplayıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, o sırada mağazada bulunan müşterilerin panikle bir yerlere saklanmaya çalıştıkları görülüyor. Bazı müşteriler mağazadan çıkmayı başarırken içeride kalanlar saklandıkları yerden hırsızları izledi. 14 hırsız aranıyor.
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