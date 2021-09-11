Mahalle kayaların altında kaldı

Meksika'da bir mahallenin üstüne çevredeki tepeden devasa kayalar düştü. En az dört ev, kayaların altında kaldı. Zirveden kopan kayaların büyüklüğü, neredeyse bölgedeki evler kadardı. Bölgede kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

NTV 11.09.2021 - 12:43 | Son Güncelleme : 11.09.2021 - 12:51

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