Mahalle kayaların altında kaldı

Meksika'da bir mahallenin üstüne çevredeki tepeden devasa kayalar düştü. En az dört ev, kayaların altında kaldı. Zirveden kopan kayaların büyüklüğü, neredeyse bölgedeki evler kadardı. Bölgede kurtarma çalışmaları yürütülüyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 11.09.2021 - 12:43| Son Güncelleme : 11.09.2021 - 12:51
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.