Mahkemeye başvurdu: Unvanı bıraktı, korumalarını bırakmıyor

İnglitere Prensi Harry polis koruması için mahkemeye başvurdu. Kraliyet görevlerini bırakıp Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Prens Harry, İngiltere’deyken polis koruması için izin istiyor. İçişleri Bakanlığı’ndan, Prens masrafını kendi de ödese koruma izni çıkmamıştı. Ayrıntılar NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
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