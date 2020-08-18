Mali Büyükelçisi Mustafa Onart NTV'ye konuştu: İlk bilgiler askeri bir ayaklanma olduğu yönünde
Mali'nin Başkenti Bamako yakınlarındaki askeri bir üste hareketlilik yaşandı. Bölgeden silah sesleri geldi. NTV'ye konuşan Türkiye'nin Mali Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, sabah saatlerinden bu yana askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı Moussa Timbine ile Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe'nin tutuklandığını söyledi.
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18.08.2020 - 17:33| Son Güncelleme : 18.08.2020 - 17:47
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